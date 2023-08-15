وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.. المزايا والشروط وطرق ا

يبحث عدد من المواطنين عن تفاصيل وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، والتي جرى الإعلان عنها أمس بمقر الرقابة المالية التي استضافت فعاليات إعلان شركة مصر لتأمينات الحياة عن أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.

تفاصيل وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

ووفقا لما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي، فإن وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج توفر معاشًا شهريًا بالدولار للمصريين بالخارج، وتم تحديد الحد الأدنى لشراء الوثيقة 500 دولار، على أن يكون الحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويتم إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولارًا لكل قسط لزيادة المعاش.

وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج توفر تغطية تأمينية

وحول تفاصيل وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، فإنها توفر تغطيات تأمينية عند سن الاستحقاق أو الوفاة أو العجز الكلي، وتصرف دفعة واحدة أو دفعات معاش شهرية لمدة 10 أو 15 سنة، وإجراء سحب نصف سنوي على جائزة 75% زيادة من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية، ودفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق.

شروط وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

وتتلخص شروط وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج في أنها للأشخاص من سن 18- 59 عامًا، ويتم شراء الوثيقة إلكترونيا دون إجراء كشف طبي، وتوفر حماية تأمينية للمصريين في الخارج، وتوفر مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية، حيث يصرف المعاش ببلوغ سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو 55 أو 60 أو 65 عاما)، ويصرف المعاش أيضا في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.