التفاصيل الكاملة لأول وثيقة معاش بالدولار.. «مصر للتأمينات» توضح

تعاونت الهيئة العامة للرقابة المالية مع البنك الأهلي المصري باستضافة الفعاليات الخاصة بإعلان شركة مصر لتأمينات الحياة لإتاحة أول وثيقة معاش بالدولار «معاش بكرة بالدولار»، صباح اليوم الاثنين.

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل أول وثيقة معاش بالدولار، والتي جاءت كما يلي:

- تعتبر وثيقة «معاش بكرة بالدولار» التي أصدرتها شركة مصر لتأمينات الحياة اليوم، موجهة للمصريين في الخارج، أحدث وثيقة تأمين تم إصدارها.

- الوثيقة الجديدة تركز على المصريين المقميين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على معاش شهري بالدولار، من خلال إتاحة خدمة الحماية التأمينية وتوفير مميزات استثمار ادخارية بغرض التأمين على الحياة بعد الوصول إلى سن المعاش.

- شراء وثيقة تتيح شركة مصر لتأمينات الحياة بيعها للأشخاص من سن 18 عامًا وحتى 59 عامًا.

طريقة الحصول على الوثيقة

- يقوم المواطنون ممن يرغبون في شراء الوثيقة بالحصول عليها عن طريق التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك، مع عدم وضع شرط لإجراء كشف طبي.

- كما تم الإعلان عن الحد الأدني لمدة الوثيقة الواحدة، والتي تبلغ 5 سنوات.

- وعن صرف المبلغ الخاص بالمعاش، يتم صرفة من خلال خطوتين أما من خلال الصرف دفعة واحدة، أو الصرف على دفعات بشكل شهري ثابت، ويتم الصرف لمدة 10 أو 15 عاما.

طريقة احتساب تصفية الوثيقة

- كما أن الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال عام إضافة إلى إمكانية إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولارا لكل قسط والغرض من ذلك زيادة المعاش المستحق في ظل ألا يتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار، خلال العام الواحد.

- فيما يستطيع العميل الحصول على وثيقة لكل سن استحقاق والذي يتمثل في 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة.

- وإذا أراد العميل تصفية الوثيقة يجب مرور عام واحد على إصدارها، وتحتسب قيمتها بداية من السنة الثانية.