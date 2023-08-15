«الضرائب» تطالب المنشآت الخاضعة لأحكام قانون «القيمة المضافة» بتسجيل فروعها

طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، بتسجيل الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسي للمنشآة فقط، وعدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها، موضحًا أنّ عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة أن تبدأ المنشآت تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، للحصول على شهادة تسجيل فرع، لافتًا إلى وضع شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور، بالمقر الرئيسي والفروع، مشيرًا إلى أنّ شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.

وأوضح الدكتور فايز الضباعني، أنّ التزام المنشآت بتسجيل الفروع التابعة لها بالمصلحة، من شأنه تيسيير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.