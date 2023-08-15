«التعليم العالي»: لا شكاوى في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للجامعات

بدأت معامل التنسيق بكليات الحاسبات والآداب والزراعة والمعامل المركزية في جامعات عين شمس وحلوان والقاهرة، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 لتسجيل رغبات المرحلة عبر الموقع الإلكتروني، وفقا للضوابط والقواعد والحدود الدنيا التي أقرتها وزراة التعليم العالي والبحث العلمي.

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق إن أعمال التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، منوها بأن عدد المسجلين لرغبات المرحلة تخطى الـ10 آلاف طالب حتى الآن، منوها بأن الموقع الإلكتروني يعمل 24 طوال أيام عمل المرحلة.

وقال الدكتور السيد خاطر، عميد معهد بحوث الإحصاء جامعة القاهرة إن المعامل بدأت في استقبال الطلاب من الساعة 9 صباحا، منوها بأن هناك استعدادت مكثفة لأعمال التسجيل وجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدم للطلاب بالمجان، وهناك توجيهات بتذليل العقبات تجاه الطلاب تنفيذا لتوجيهات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وأن العمل مستمر يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا.