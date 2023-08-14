تنسيق كلية الهندسة 2023 جميع المحافظات.. الحد الأدنى 348.5 درجة

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 2023، تنسيق كلية الهندسة 2023 جميع المحافظات، المرحلة الأولى للشعبة العلمية رياضة، مشيرًا إلى أنّ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 348.5 درجة الطاقة أسوان.

تنسيق كلية هندسة بجميع المحافظات 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية هندسة بجميع المحافظات 2023، كما يلي:

- تنسيق هندسة بترول وتعدين السويس 386.0 درجة.

- تنسيق هندسة القاهرة 368.5 درجة.

- تنسيق هندسة الزقازيق 364.5 درجة.

- تنسيق هندسة المنصورة 364.5 درجة.

- تنسيق هندسة عين شمس 363.5 درجة.

- تنسيق هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5 درجة.

- تنسيق هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5 درجة.

- تنسيق هندسة دمياط 361.5 درجة.

- تنسيق هندسة بورسعيد 359.0 درجة.

- تنسيق هندسة طنطا 358.0 درجة.

- تنسيق هندسة بنها - بشبرا 357.5 درجة.

- تنسيق هندسة الإسكندرية 357.0 درجة.

- تنسيق هندسة حلوان 356.5 درجة.

- تنسيق هندسة كفر الشيخ 356.5 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة دمنهور 356.0 درجة.

- تنسيق هندسة بنها 355.5 درجة.

- تنسيق هندسة السويس 355.0 درجة.

- تنسيق هندسة المنوفية بشبين الكوم 355.0 درجة.

- تنسيق هندسة حلوان بالمطرية 354.0 درجة.

- تنسيق هندسة الفيوم 352.5 درجة .

- تنسيق هندسة جنوب الوادي 351.5 درجة.

- تنسيق هندسة بني سويف 351.0 درجة.

- تنسيق هندسة أسوان 350 درجة.

- تنسيق هندسة المنيا 350 درجة.

- تنسيق هندسة سوهاج 349.5 درجة.

- تنسيق هندسة أسيوط 349 درجة.

- تنسيق هندسة الطاقة أسوان 348.5 درجة.