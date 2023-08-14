وزارة التعليم العالي تكشف التفاصيل الكاملة لنتيجة تنسيق 2023

كشف وزارة التعليم العالي تفاصيل نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الأولى عام 2023، موضحة أن مكتب التنسيق بدأ في استقبال رغبات طلاب هذه المرحلة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت الموافق 5/8/2023 حتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023 ولمدة خمسة أيام، وذلك وفقا للحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي :-

** الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لعدد 22304.

** الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 % فأكثر 15013.

** الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر 74923.

وقالت وزارة التعليم العالي إن مكتب التنسيق أنهى أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الاولي من الحاصلين على الثانوية العامة ، موضحة عدم تقدم (2703)طالب وطالب برغباتهم ضمن المرحلة.

وكشفت الوزارة الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني

** الشعب العلمية250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% لعدد 259445 طالب

** الشعبة الأدبية238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % لعدد طلاب .90688

وأوضحت أن أعمال هذه المرحلة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 حتي يوم السبت الموافق 19/8/2023 لمدة خمسة أيام.

وقالت وزارة التعليم العالي أنه تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي :

-التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد (109537) طالب في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل .

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي و الثانية.

سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.