«التعليم العالي» تعلن نتيجة تنسيق كلية التربية 2023 على مستوى الجمهورية 

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبتين العلمي «علوم - رياضة» والأدبي، للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية للالتحاق بالكليات للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، على هامش مؤتمر الإعلان عن نتيجة التنسيق بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط لفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات وأعضاء مكاتب التنسيق، ومحرري التعليم العالي ووسائل الإعلان، إذ تمّ الإعلان على نتيجة تنسيق كلية التربية 2023 على مستوى الجمهورية.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية التربية 2023 على مستوى الجمهورية، بحسب موقع تنسيق الالتحاق بالكليات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تنسيق كلية التربية 2023 على مستوى الجمهورية

وجاءت نتيجة تنسيق كلية التربية 2023 على مستوى الجمهورية ، كالآتي:

تربية بور سعيد 338.5

تربية عين شمس 331

تربية الإسكندرية 330

تربية الزقازيق 329.5

تربية المنصورة 328.5

تربية بنها 325.5

تربية طنطا 325.5

تربية دمنهور 323.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5

تربية كفر الشيخ 321.5

تربية حلوان 319.5

تربية دمياط 318.5

تربية مطروح 318.5

تربية السويس 318.5

تربية مدينة السادات 317

تربية بنات عين شمس 316

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5

تربية الفيوم 315.5

تربية أسوان 314

تربية المنيا 313

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5

تربية بني سويف 310.5

تربية العريش 309.5

تربية أسيوط 309.5

تربية الوادي الجديد 308.5

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308

تربية جنوب الوادي بالغردقة 308

تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 308

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308

تربية جنوب الوادي 307

تربية سوهاج 306.5

تربية طفولة مبكرة بورسعيد 305.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 300

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299

تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297

تربية (طفولة) كفر الشيخ 296

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5

تربية (طفولة) عين شمس 294.5

تربية نوعية القاهرة 293.5

تربية (طفولة) طنطا 293.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5

تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292

تربية (طفولة) السويس 292

تربية طفولة مبكرة القاهرة 291

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290

تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5