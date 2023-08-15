كليات متاحة في المرحلة الثانية لطلبة «علمي علوم» بجامعة المنصورة

بدأ طلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات الخاصة بهم في المرحلة الثانية، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، وحددت الحد الأدنى للمرحلة الثانية الشعبة العلمية بنسبة 60%.

كليات متاحة بجامعة المنصورة لعلمي علوم

وأتاحت جامعة المنصورة العديد من الكليات المتوفرة لطلاب الثانوية العامة التسجيل بها وكتابتها في الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية، وهي:

آداب المنصورة

آداب انتساب موجه المنصورة

تجارة المنصورة

تجارة انتساب موجه المنصورة

تربية تعليم ابتدائي المنصورة

تربية المنصورة

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تمريض المنصورة

حقوق المنصورة

حقوق انتساب موجه المنصورة

زراعة المنصورة

سياحة وفنادق المنصورة

علوم المنصورة

فنون جميلة فنون المنصورة

معاهد متاحة لعلمي علوم بالدقهلية

ويوجد العديد من المعاهد المتاحة لطلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية للمرحلة الثانية وهي:

ش.مطاعم فني سياحة مطرية

فنى تمريض المنصورة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالي خدمه اجتماعيه المنصورة

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد المستقبل العالي للهندسة شعبة إدارة أعمال

معهد فني صحى المنصورة