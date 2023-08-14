كليات ومعاهد متاحة لطلاب المرحلة الثانية ثانوية عامة 2023.. القائمة الكاملة

القائمة الكاملة للكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثانية ثانوية عامة 2023، أعلنها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023.

كليات ومعاهد متاحة لطلاب المرحلة الثانية ثانوية عامة2023.. القائمة الكاملة

وشملت الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثانية ثانوية عامة 2023، التي تبدأ غدا ولمدة 5 أيام، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية، والأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية، كما يلي.

أولا: الأماكن الشاغرة للشعب العلمية

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة إنجليزي

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش

الإعاقة والتأهيل الزقازيق

الإعاقة والتأهيل بني سويف

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة) 6 أكتوبر

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدو

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي ترميم الآثار بأبي قير

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر

العالي خدمة اجتماعية المنصوره

العالي خدمة اجتماعية بنها

العالي خدمة اجتماعية سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإداريه 6 أكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 أكتوبر

العالي للغات بمصر جديده

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

العلوم الزراعية البيئية العريش

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات رياضة

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات علوم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجاري بأسوان

الفني التجاري بأسيوط

الفني التجاري بالاسكندرية

الفني التجاري بالروضه

الفني التجاري بالزقازيق

الفني التجاري بالعريش

الفني التجاري بالمحله الكبرى

الفني التجاري بالمطرية

الفني التجاري بالمنصورة

الفني التجاري ببنها

الفني التجاري ببور سعيد

الفني التجاري بدمنهور

الفني التجاري بدمياط

الفني التجاري بسوهاج

الفني التجاري بشبرا

الفني التجاري بطنطا

الفني التجاري بقنا

الفني التجاري بقويسنا

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام القاهرة

الفني لترميم الآثار بالاقصر

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق الاسكندرية

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول رياضة

القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول علوم

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندرية طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

المعهد التكنولجى العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

المعهد التكنولوجى العالي للإعلام بالمنيا

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبري شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للغات بأسوان

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس

المعهد العالي للهندسة ببلبيس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبري

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

المعهد العالي لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبري

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبري

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

المعهد الفني للتمريض بالجونة

المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين

المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادى النيل

المعهد الكندى العالي للادارة 6 أكتوبر

المعهد الكندى العالي للهندسة 6 أكتوبر

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

إعلام القاهرة

إعلام القاهرة رياضة

إعلام المنوفية

إعلام المنوفية رياضة

إعلام بني سويف

إعلام بني سويف رياضة

إعلام جنوب الوادي

إعلام جنوب الوادي رياضة

إعلام عين شمس

إعلام عين شمس رياضة

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

أقتصاد منزلى العريش

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

أقتصاد منزلى بنات عين شمس

أقتصاد منزلى حلوان

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزي

أكاديمية أخبار اليوم 6أكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة

أكاديمية أخبار اليوم 6أكتوبر شعبة علوم حاسب علوم

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6أكتوبر

ألسن الأقصر

ألسن الأقصر رياضة

ألسن الفيوم

ألسن الفيوم رياضة

ألسن المنيا

ألسن المنيا رياضة

ألسن أسوان

ألسن أسوان رياضة

ألسن بني سويف

ألسن بني سويف رياضة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

ألسن سوهاج

ألسن سوهاج رياضة

ألسن عين شمس

ألسن عين شمس رياضة

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

ألسن كفر الشيخ

ألسن كفر الشيخ رياضة

آثار الأقصر

آثار الفيوم

آثار القاهرة

آثار أسوان

آثار جنوب الوادي

آثار دمياط

آثار سوهاج

آثار عين شمس

آثار ولغات مطروح

آداب الإسكندرية

آداب الزقازيق

آداب العريش

آداب الفيوم

آداب القاهرة

آداب المنصورة

آداب المنوفية بشبين الكوم

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه العريش

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه حلوان

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسوان

آداب أسيوط

آداب بنات عين شمس

آداب بنها

آداب بني سويف

آداب بور سعيد

آداب جنوب الوادي

آداب حلوان

آداب دمنهور

آداب دمياط

آداب سوهاج

آداب طنطا

آداب عين شمس

آداب كفر الشيخ

آداب وعلوم إنسانية السويس

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة الإسكندرية

تجارة الزقازيق

تجارة السويس

تجارة العريش

تجارة القاهرة

تجارة المنصورة

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه السويس

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه أسوان

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه دمياط

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تجارة أسوان

تجارة أسيوط

تجارة بنها

تجارة بني سويف

تجارة بور سعيد

تجارة جنوب الوادي

تجارة دمنهور

تجارة دمياط

تجارة سوهاج

تجارة طنطا

تجارة عين شمس

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة كفر الشيخ

تجارة مدينة السادات

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان

تجارة وإدارة أعمال حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (طفولة) السويس

تربية (طفولة) العريش

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) أسوان

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

تربية (طفولة) دمنهور

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) طنطا

تربية (طفولة) عين شمس

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية الإسكندرية

تربية الإسكندرية رياضة

تربية الزقازيق

تربية الزقازيق رياضة

تربية السويس

تربية السويس رياضة

تربية العريش

تربية العريش رياضة

تربية الفيوم

تربية الفيوم رياضة

تربية المنصورة

تربية المنصورة رياضة

تربية المنوفية بشبين الكوم

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

تربية المنيا

تربية المنيا رياضة

تربية الوادي الجديد

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية أسوان

تربية أسوان رياضة

تربية أسيوط

تربية أسيوط رياضة

تربية بنات عين شمس

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية بنها

تربية بنها رياضة

تربية بني سويف

تربية بني سويف رياضة

تربية بور سعيد

تربية بور سعيد رياضة

تربية جنوب الوادي

تربية جنوب الوادي بالغردقة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية حلوان

تربية حلوان رياضة

تربية دمنهور

تربية دمنهور رياضة

تربية دمياط

تربية دمياط رياضة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات دمياط

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين أسوان

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنين بنها

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنين مطروح

تربية سوهاج

تربية سوهاج رياضة

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية طفولة مبكرة المنوفية

تربية طفولة مبكرة المنيا

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

تربية طفولة مبكرة دمنهور

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

تربية طفولة مبكرة مطروح

تربية طنطا

تربية طنطا رياضة

تربية عين شمس

تربية عين شمس رياضة

تربية فنية المنيا

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية كفر الشيخ

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية مدينة السادات

تربية مدينة السادات رياضة

تربية مطروح

تربية مطروح رياضه

تربية موسيقية حلوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية الإسكندرية

تربية نوعية الزقازيق

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية القاهرة

تربية نوعية المنصورة

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية المنيا

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية أسيوط

تربية نوعية بنها

تربية نوعية بور سعيد

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية نوعية طنطا

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية مطروح

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية

تمريض الإسكندرية

تمريض الزقازيق

تمريض الفيوم

تمريض القاهرة

تمريض المنصورة

تمريض المنوفية بشبين الكوم

تمريض المنيا

تمريض أسوان

تمريض أسيوط

تمريض بنها

تمريض بني سويف

تمريض بور سعيد

تمريض جنوب الوادي

تمريض حلوان

تمريض دمنهور

تمريض دمياط

تمريض سوهاج

تمريض طنطا

تمريض عين شمس

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تمريض كفر الشيخ

تمريض مطروح

ثروة سمكية السويس

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

حاسبات ومعلومات العريش رياضة

حاسبات ومعلومات العريش علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات السويس رياضة

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

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حقوق انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه عين شمس

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