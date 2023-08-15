كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي متاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

مع انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثانية أمام طلاب الثانوية العامة، تواصل وزارة التعليم العالي توضيح الأماكن الشاغرة أمام الطلاب بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد، لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية شعبة علمي.

ومن الأماكن الشاغرة كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومنها ما يلي:

كليات الذكاء الاصطناعي

- حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة

- علوم حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها رياضة

- حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم

- حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

- حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة

- علوم حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان

- علوم حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

- حاسبات ومعلومات العريش رياضة

- حاسبات ومعلومات العريش

- علوم حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات

- علوم حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

- حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

- حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

- حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

- حاسبات ومعلومات السويس رياضة

- حاسبات ومعلومات السويس علوم

- حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

- حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

- حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

- حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

- حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

- حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة

- حاسبات ومعلومات دمياط علوم

- حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

- حاسبات ومعلومات طنطا علوم

- حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

- حاسبات ومعلومات قنا رياضة

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم