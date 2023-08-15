كليات تمريض متاحة في تنسيق المرحلة الثانية بـ22 جامعة.. اعرف الأماكن

فرصة كبيرة أمام طلاب الثانوية العامة 2023 لشعبة العلمي، للالتحاق بإحدى كليات التمريض في 22 جامعة في مختلف جامعات مصر، وذلك ضمن الأماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثانية، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، ويمكن للطلاب الذين تؤهلهم درجاتهم في الالتحاق بإحدى كليات التمريض، التي ألغت وزارة التعليم العالي اختبارات القدرات لها هذا العام.

كليات تمريض متاحة في تنسيق المرحلة الثانية

وأعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، الأماكن المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة، ومن بينها كليات التمريض، وبلغ عددها 22 كلية تمريض موزعة في عدد كبير من المحافظات، ويمكن للطلاب الراغين في الالتحاق بها كتابتها ضمن الرغبات الأولي حتى يتم الالتحاق بها في حال أن يكون مجموعه مناسب لتنسيقها.

الأماكن الشاغرة في كليات التمريض

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، فإن كليات التمريض المتاحة في المرحلة الثانية للتنسيق هي كليات:

تمريض الإسكندرية

تمريض الزقازيق

تمريض الفيوم

تمريض القاهرة

تمريض المنصورة

تمريض المنوفية بشبين الكوم

تمريض المنيا

تمريض أسوان

تمريض أسيوط

تمريض بنها

تمريض بني سويف

تمريض بور سعيد

تمريض جنوب الوادي

تمريض حلوان

تمريض دمنهور

تمريض دمياط

تمريض سوهاج

تمريض طنطا

تمريض عين شمس

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تمريض كفر الشيخ

تمريض مطروح

تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

ويبدأ طلاب الثانوية العامة المصرية 2023 م في تسجيل رغباتهم، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، طبقا للحد الأدنى كالآتي:

الشعبة العلمية: «علوم ورياضيات» من 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%

الشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%

ويتم إدخال الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا، باستخدام رقم الجلوس والرقم السري المدون على استمارة نجاح الطالب في الثانوية العامة.