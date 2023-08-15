عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: استمعنا لآراء جميع القوى السياسية في الجلسات

قالت الدكتورة ريهام باهي أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن السبب في الإطالة في مناقشة بعض القضايا في الحوار الوطني يرجع إلى كثرة الآراء المطروحة والمتنوعة من المشاركين بالحوار، فضلا عن حرص مجلس الأمناء على الاستماع لكل الآراء من جميع المشاركين من كل القوى السياسية والوطنية دون تجاهل أحد.

تنوع الحضور أعطى للحوار الوطني رونق خاص

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن تنوع الحضور في الحوار كان من الأهداف الأساسية له منذ توجيه الرئيس السيسي بإطلاقه، وذلك لأنه عند طرح قضية فكل طرف من الأطراف المشاركة يرى حلها من نظره، ما يساعدنا على الوصول إلى حل يتناسب مع المشكلة بشكل عام، فضلا عن أنني أؤمن بفكرة التشارك في المطلق، واعتقد أن وجود شخصيات لها خلفيات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرهما يعطي الحوار رونق خاص.

وأكدت أن الحوار الوطني شهد وجود العديد وجهات النظر والآراء فيما يتعلق بتطوير العديد من الملفات، منها التعليم أو الأسرة، الطلاق، الزواج، النظام الانتخابي، وغيرها، موضحا أن مجلس الأمناء يعمل على صياغة توصيات الحوار الوطني ورفعها إلى رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن.