«محلية النواب»: القوى السياسية نجحت في إعلاء مصلحة البلاد خلال الحوار الوطني

أكّد عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ الحوار الوطني نجح في عرض الرؤي والتوجهات لكل الأطياف السياسية دون تحيز لطرف على حساب طرف.

تبادل الأفكار بين القوي السياسية

وقال «درويش»، لـ«الوطن»، إنَّ جميع جلسات الحوار الوطني التي تمّ عقدها نجحت في تقريب وجهات النظر بين التيارات والأحزاب السياسية وأصحاب الفكر والرؤي والمتخصصين في كل المجالات، وهو ما انعكس بأثره في إدارة حوار هادي وساهم في إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لصياغة مخرجات الحوار.

واستطرد أنَّ أحد المكاسب التي خرج بها الحوار الوطني حتى هذه اللحظة هو تحقيق حالة التوافق بين جميع الأطياف السياسية المشاركة وهو ما لم تشهده الحياة السياسية في مصر من قبل، وترجمة ذلك على أرض الواقع بانسياق جميع القوى نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتنحية الأهواء الشخصية والمصالح الضيقة بهدف دعم الموقف الوطني للدولة المصرية ومساندتها في مواجهة التحديات المختلفة.

ترجمة مخرجات الحوار الوطني لقوانين

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب في صياغة مخرجات الحوار الوطني من خلال إعداد تشريعات تدعم الدولة المصرية في المرحلة المقبلة.