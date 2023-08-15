عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الحوار الوطني لمس قضايا تخص المجتمع

قال المهندس محمد ماهر السباعي، وكيل لجنة الري والزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني حقق الكثير من النجاحات ولمس كل القضايا التي تخص المواطن، مشيرا إلى أن المستحدث هو الجلسات التخصصية بعد الجلسات العامة التي عُقدت بالحوار الوطني خلال الأسابيع الماضية.

جلسة تخصصية لمحور الزراعة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم أية جمال الدين عبر فضائية «DMC» أنه كان هناك جلسة تخصصية لمحور الزراعة بالأسبوع الماضي من أجل بلورة أهم التوصيات، موضحا: «أهم القضايا والتوصيات المتعلقة بهذا الملف تتمثل في مواجهة تحديات المتعلقة بالأمن الغذائي بشكل عام وقطاعي الزراعة والموارد المائية بصورة خاصة».

أهم ملفات الحوار الوطني

وتابع أنه من أهم الملفات بالحوار الوطني التي جرى التركيز عليها هو تفعيل قانون التعاقدات، مشيرا إلى أن مصر أمام تحدي قوي وهو توفير احتياجاتنا من المواد الغذائية خاصة المحاصيل الاستراتيجية، وبالتالي هناك آراء مجمعة حول تفعيل القانون سالف الذكر الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن تفعيل المادة 29 الخاصة بالتزام الدولة بتسويق المنتجات الزراعية للمزارعين المصريين.

وأشار إلى أنه كان هناك مطالبة بإعادة النظر حول بعض التشريعات مثل قانون الزراعة والتعاونيات فضلا عن قانون الموارد المائية الذي صدر مؤخرا في 2021.