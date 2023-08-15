رئيس الحزب  الناصري: الحوار الوطني خطوة حكيمة كان لابد من اتخاذها

قال المهندس محمد النمر، رئيس الحزب الناصري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن خطوة تكوين الحوار الوطني، تعتبر خطوة حكيمة، كان لابد من اتخاذها في هذا التوقيت.

النمر: لابد أن تلمس مخرجات الحوار الوطني المواطن

وأوضح رئيس الناصري، أنه في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، كان لابد من اتخاذ خطوة كهذه، مضيفا أن «الحوار الوطني يكشف المجال أمام كافة العناصر، الموالاة والمعارضة في عرض أفكارهم ووجهات نظرهم والعمل على دراستها ومناقشتها، فضلا عن أنه جعل الجميع يركز على أمر واحد وهو مصلحة الوطن».

ولفت النمر، إلى أهمية العمل على تحويل مخرجات الحوار الوطني إلى فعل على أرض الواقع يشعر به المواطن: «لابد أن تلمس مخرجات الحوار الوطني المواطن».

رئيس الناصري: لابد من وجود رؤية وإرادة لتنفيذ المخرجات

وأكد رئيس الحزب الناصري، أن الحوار الوطني لابد من استغلاله على الشكل الأمثل لحل مشاكل المجتمع، وزيادة مساحة الحرية: «الحوار الوطني فرصة لابد من استغلالها في حل المشكلات منها زيادة مساحة الحريات، وكذلك تعزيز ملف حقوق الإنسان، فضلا عن الجانب الاقتصادي وأزماته، وإيجاد حلول فعلية مناسبة لتلك المشكلات، التي تساهم في نهاية الأمر لتعزيز مكانة الدولة المصرية في المنطقة».

وختم بقوله: «يجب في النهاية تحويل مخرجات الحوار لفعل على أرض الواقع، وهذه نقطة مهمة جدا».