«صباح الخير يا مصر» يبرز تنظيم بطولة تنس الناشئين في المنصورة بمشاركة 20 دولة

انطلقت منافسات البطولة الدولية للتنس للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي يستضيفها نادي جزيرة الورد الرياضي في المنصورة بالدقهلية للسنة الرابعة على التوالي.

وسلّط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، الضوءَ على تنظيم البطولة الدولية للتنس للناشئين في المنصورة بمشاركة 20 دولة.

أكثر من 18 لاعبا محترفا

ويشارك في البطولة لاعبون مصريون يزيد عددهم على 180 لاعبا محترفا ومصنفين من الأوائل في البطولات العالمية، وتشتمل البطولة على 5 تصنيفات، حيث تستضيف المنصورة التصنيف الثالث.

لاعبون من مستوى عالٍ

وذكر التقرير، أنّ هذا التصنيف يعني أنّ البطولة صعبة وقوية جدا وبها منافسة شرسة، وتقام البطولة الدولية في المنصورة للعام الرابع على التوالي، نظرا للتنظيم الجيد داخل نادي جزيرة الورد الرياضي والظهور على أعلى مستوى، بجانب توفير الخدمات والإقامة الفندقية.