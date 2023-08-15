تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2023.. كلية الطب تقبل من 80%

مع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، اتجهت أنظار آلاف الطلاب نحو الجامعات الأهلية، كونها توفر مجالات دراسية جديدة وفرص عمل مميزة، لذا رغب كثير منهم في معرفة تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2023، والمصروفات الخاصة بكل كلية.

تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2023

وتنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2023، أعلنته الحامعة في بيان رسمي لمختلف الكليات، وجاءت كالآتي:

- كلية الطب 80%

- كلية أسنان 78%

- العلاج الطبيعي 76%

- الصيدلة 72%

- الطب البيطري 68%

- الهندسة 68%

- علوم الحاسب 62%

- تكنولوجيا العلوم الصحية 55%

- اللغات والترجمة 55%

- الاقتصاد والإدارة 55%

- العلوم الاجتماعية 55%

- السياحة 55%

مصاريف الدراسة في كليات المنصورة الجديدة 2023

وأوضحت جامعة المنصورة الجديدة في بيان لها، مصاريف الدراسة لطلاب الثانوية العامة في كليات المنصورة الجديدة وهي:

- كلية الطب 105 آلاف جنيه.

- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.