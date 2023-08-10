«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية.. كثافات أعلى الطريق الدائري

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وهالة حمدين، الحالة المرورية اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، حيث يشهد نفق الأزهر انتظاما في حركة السيارات وسيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري وفي منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن الكورنيش يشهد كثافات متقطعة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فيشهد سيولة مرورية.

كثافات متقطعة في كوبري أكتوبر

وأضافت الإعلامية لمياء حمدين، أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة مستمرة حتى غمرة، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات.

ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران

وأشارت إلى ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولا للطريق الدائري، وفي شارع صلاح سالم توجد كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، كما يشد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.