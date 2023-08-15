بعد ترميمه.. «الأقمر» درة المساجد في القاهرة الإسلامية (فيديو)

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا حول جامع «الأقمر» بالقاهرة، تحت عنوان «بعد ترميمه.. (الأقمر) درة المساجد بالقاهرة الإسلامية».

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: «أهم ما يميز مسجد الأقمر هو المحراب الذي يتواجد عليه النص التأسيسي، حجم التكلفة الإجمالية لأعمال ترميم وتطوير جامع الأقمر بشارع المعز وصلت إلى 14 مليون جنيه بتمويل من طائفة البهرة بالقاهرة».

أعمال الترميم منذ أكتوبر 2022

وأضاف «وزيري»، خلال لقائه: «تم إنشاء مسجد الأقمر بأمر الخليفة الآمر بأحكام الله»، متابعا أنّ أعمال الترميم والتطوير بدأت منذ أكتوبر 2022 حتى الآن، وشملت ترميم معماري وأخر دقيق، فضلا عن إزالة الاتساخات فضلا عن تقوية للأخشاب والحشوات التي تتواجد بالمسجد.

وفي ذات الصدد، أوضح عاطف الدباح، مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: «عملية الترميم في جامع الأقمر استمرت لمدة تقترب من 10 شهور»، مؤكدا أنّ عملية الترميم تمت بأيدي مصرية خالصة واستطاعنا الحفاظ على الأثر الذي يمثل قيمة تاريخية وأثرية في الآثار الإسلامية.

طابع تاريخي وأثري

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنّ مسجد الأقمر له طابع تاريخي وأثري، مشيرا إلى أنّه جرى إقامة الشعائر والصلوات في هذا المسجد بعد ترميمه، والمسجد سيشهد أداء صلاة الجمعة بعد التطوير والترميم يوم 18 أغسطس الجاري.