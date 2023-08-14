بائعون في شارع المعز يشيدون بتطوير جامع الأقمر: «بيوسع رزقنا»

أشاد عدد من العاملين والبائعين بشارع المعز لدين الله الفاطمي بعمليات التطوير التي شهدها جامع الأقمر، والذي اُفتتح مساء أمس الأحد، بعد الانتهاء من تجديده، مشيرين إلى أنّ التطوير سبب مهم في زيادة أرزاقهم.

انعكاس تطوير المساجد على الزوار

وقال محمد حامد، شاب ثلاثيني، يعمل في إعداد الشاي والقهوة، داخل أحد المقاهي المقابلة للمسجد، إن الاهتمام بتطوير المساجد التاريخية، خاصة داخل شارع المعز، ينعكس بشكل إيجابي على عملهم، ويتابع: «السياح بييجوا الشارع في الأساس عشان يزوروا ويسمعوا تاريخ المساجد اللي في الشارع، ولما بيتم الاهتمام بيها وتطويرها هيتم جذب زوار أكتر، وبالتالي شغلنا هيكون أحسن، وهنقدر نستهدف عدد مش قليل من الزائرين».

رواج في مواسم الإجازات

الأمر ذاته عبّر عنه باعة جائلون ينتشرون بطول شارع المعز، حيث قال الخمسيني صابر فايز، بائع جائل على إحدى عربات حلوى «غزل البنات»، ويقطن في المنطقة ذاتها، إن مواسم الإجازات والصيف مصدر رزقه الأساسي خلال العام، وواصل: «لما بيكون فيه اهتمام بالشارع، الناس بتحب تييجي تتفسح فيه، وبقالي 10 سنين عندي العربية دي بشتغل عليها، واتنقلت بين كذا منطقة ورجعت الشارع من سنتين لأن بقى فيه اهتمام بيه، ومش بيفضى من السياح».