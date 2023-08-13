«الأعلى للآثار» بعد افتتاح مسجد الأقمر: لن نترك مكانا أثريا إلا وسنقوم بترميمه

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس قام بعمليات ترميم دقيقة لإزالة اتساخات وتكيسات موجودة بمسجد الأقمر بشارع المعز، مما أدى لظهور اللون الأساسي للمسجد والأعمدة، بالإضافة إلى عمليات تقوية للأخشاب وفرش جديد للمسجد، مع تغيير شامل في شبكات الكهرباء للمسجد، لافتا إلى أنه تمت صلاة المغرب لأول مرة في المسجد، بعد افتتاحه، وسيُفتح أبوابه لاستقبال أول صلاة جمعة.

المجلس الأعلى للآثار

وأوضح الأمين العام للمجلس الآعلى للآثار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس، لن يترك أي مكان أثري داخل مصر، إلا وسيقوم بترميمه، وأن أي ترميمات داخل أي مسجد أو متحف أو أي مكان لا تتم إلا تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، وافتتاح مسجد الأقمر يعُد بمثابة إنجاز من إنجازات المجلس وتحديدا في قطاع الآثار الإسلامية.

ترميم مسجد الأقمر بشارع المعز

وأضاف«وزيري»، أن أهم ما يميز مسجد الأقمر هو الواجهة الحجرية له، بالإضافة إلى محراب المسجد، الذي كُتب عليه اسم الخليفة الحاكم بأمر الله، وتعد هذه أول مرة يذكر فيها اسم الحاكم على النص التأسيسي.