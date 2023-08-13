«وزيري»: طائفة البهرة تولت تطوير مسجد الأقمر.. وافتتاح سارية الجبل قريبا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس يواصل الاحتفالات، تزامنا مع افتتاح جامع الآمر بأحكام الله المعروف بمسجد «الأقمر» اليوم، بعد افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بالشارع ذاته.

14 مليون جنيه تكلفة ترميم جامع الأقمر

ولفت «وزيري» في حفل افتتاح جامع الأقمر اليوم، إلى أنه جرى البدء بالعمل في 1 أكتوبر 2022، وبتكلفة 14 مليون جنيه، تحملت طائفة البهرة نفقاتها.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك افتتاحات قريبة خلال الشهر الجاري والشهر المقبل، موضحا أن قطاع الآثار الإسلامية يشهد طفرة كبيرة، كما سيتم افتتاح سارية الجبل سليمان باشا الخادم داخل القلعة.

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن شعائر صلاة الجمعة المقبلة، ستقام داخل المسجد للمرة الأولى بعد التطوير.