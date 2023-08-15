 «حرفتك.. مهنتك» تصل إلى الوادي الجديد تحت رعاية «الشباب والرياضة»

واصلت وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لتنمية الشباب»، من خلال الإدارة العامة للفتاة والمرأة، تنفيذ مبادرة «حرفتك.. مهنتك» بمركز شباب الفتح في قطاع شباب الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بمشاركة 15 من فتيات أندية التطوع بالمركز، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

دعم الحرف اليدوية والتراثية

وتهدف المبادرة إلى دعم الحرف اليدويه والتراثية، كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، إضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لإنشاء مشاريع صغيره تساهم في حياة أفضل.

وتضمّنت المبادرة تنفيذ مجموعة من الورش المتخصصة في كيفية صناعة منتجات هاند ميد، وجرى تدريب الفتيات والسيدات على أنواع الخيوط المستخدمة، وأساسيات القص والتصميم، والمواد المستخدمة لظهور المنتج النهائي.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنّ الوزارة لا تتوانى في مصر، وبالتعاون مع الشركاء المعنيين من وزارات وهيئات وطنية، ومنظمات أممية والمجتمع المدني عن بذل أي جهد، سعيا لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتمكين المرأة والفتيات، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تتضمن تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ويأتي هذا في ظل قيادة سياسية تضع الشباب والمرأة المصرية علي رأس أولوياتها.