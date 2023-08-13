تدريبات للنشء في مراكز الشباب بالسويس استعدادا لمسابقة كنوز مصرية

نظّمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، تريبا للأطفال للشعب التخصصية في عدد من المراكز، استعدادًا لمسابقة كنوز مصرية.

أعلنت مديرية الشباب والرياضة، الشعب التخصصية، في الفن التشكيلي التابعة لإدارة تنمية النشء بالمديرية، لشرح أُسس الفن التشكيلي، وكيفية ممارسة وتنمية الهواية لدى النشء ومنح الفرصة للمشاركين بأن يُعبّر كل طفل عن نفسه فنيًا؛ للوقوف على مدى ونوعية موهبته.

تدريب شعبة الفن التعبيري استعدادا لمسابقة كنوز

فيما أُجريت التدريبات الخاصة بشعبة الفن التعبيري التابعة لإدارة تنمية النشء، بمديرية الشباب بمركز شباب المدينة، استعدادًا لمسابقه كنوز مصرية، والتي تشارك فيها مراكز شباب السويس تحت إشراف المدرب إبراهيم الغريب السويسي.

وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة، عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.