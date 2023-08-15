رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو بـ«الحوار الوطني»: يحق لمجلس الأمناء رفع 3 آراء مختلفة إلى رئيس الجمهورية

كتب:

محمد أباظة
01:02 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الكاتب الصحفى جمال الكشكى

الكاتب الصحفى جمال الكشكى

يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعه المقرر عقده غدا، الصيغة النهائية من الجلسات التخصصية التي صاغت مخرجات 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وفي هذا الشأن، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ صياغة الجلسات التخصصية لن تتم دون توافق، وفي النهاية كل الأطراف مشاركة بها، وقد يحدث تباين في وجهات النظر، لكن في النهاية تصل إلى محطة التوافق والمساحات المشتركة بين المتحاورين والمتناقشين في الجلسات العامة أو المتخصصة. 

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لـ«الوطن»، أنّه حال عدم التوافق، فإنّ لائحة مجلس الأمناء لديها الصلاحيات بأن ترفع إلى رئيس الجمهورية 3 آراء مختلفة، وبالتالي لا توجد أي مشكلة، فالجميع لديه فرصة للتعبير عن رأيه، وهناك احترام للرأي والرأي الآخر، ومساحة مشتركة صنعها الحوار لم تكن موجودة من قبل.

اقرأ المزيد:

«محلية النواب»: القوى السياسية نجحت في إعلاء مصلحة البلاد خلال الحوار الوطني

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الحوار الوطني لمس قضايا تخص المجتمع

منسق الحوار الوطني: مجلس الأمناء يناقش مخرجات الجلسات الأربعاء لرفعها لرئيس الجمهورية

رئيس الحزب  الناصري: الحوار الوطني خطوة حكيمة كان لابد من اتخاذها
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.