عضو بـ«الحوار الوطني»: يحق لمجلس الأمناء رفع 3 آراء مختلفة إلى رئيس الجمهورية

يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعه المقرر عقده غدا، الصيغة النهائية من الجلسات التخصصية التي صاغت مخرجات 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وفي هذا الشأن، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ صياغة الجلسات التخصصية لن تتم دون توافق، وفي النهاية كل الأطراف مشاركة بها، وقد يحدث تباين في وجهات النظر، لكن في النهاية تصل إلى محطة التوافق والمساحات المشتركة بين المتحاورين والمتناقشين في الجلسات العامة أو المتخصصة.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لـ«الوطن»، أنّه حال عدم التوافق، فإنّ لائحة مجلس الأمناء لديها الصلاحيات بأن ترفع إلى رئيس الجمهورية 3 آراء مختلفة، وبالتالي لا توجد أي مشكلة، فالجميع لديه فرصة للتعبير عن رأيه، وهناك احترام للرأي والرأي الآخر، ومساحة مشتركة صنعها الحوار لم تكن موجودة من قبل.