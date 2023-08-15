ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجرام وسلاح أبيض.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,5 كيلوجرام، وضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,200 كيلوجرام وسلاح أبيض.

وجرى ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام، وضبط شخصين بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلوجرام.

كما جرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 050,2 كيلوجرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 6,800 كيلوجرام، وميزان حساس، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.