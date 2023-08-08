حملة أمنية لضبط مروجي المخدرات.. وضبط 8 أشخاص بـ«هيروين وحشيش وأفيون وآيس»

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجرامًا - كمية لمخدري الهيروين والأيس - سلاح أبيض – ميزان حساس مديرية أمن السويس، كما تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، سلاح أبيض.

ضبط كمية من الأفيون والأيس

كما تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين والأفيون والأيس، كما تم مديرية أمن الإسكندرية ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، مديرية أمن الغربية، ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته كمية لمخدري الهيروين والأيس الشابو سلاح أبيض.

ضبط كمية من مخدر الهيروين

كما تمكّنت الأجهزة الأمنية بمنطقة السحر والجمال ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.