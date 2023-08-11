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القبض على 5 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وحشيش في الشروق والمرج

كتب:

محمد سيف
11:54 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
المتهمون

المتهمون

ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 أفراد في مدينة الشروق وحي المرج بالقاهرة، بحوزتهم كمية من الهيروين، و8 كيلو حشيش، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

ضبط 8 كيلو حشيش 

وجرى ضبط 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وضبط آخر حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.