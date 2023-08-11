القبض على 5 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وحشيش في الشروق والمرج
كتب:
محمد سيف
11:54 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
المتهمون
ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 أفراد في مدينة الشروق وحي المرج بالقاهرة، بحوزتهم كمية من الهيروين، و8 كيلو حشيش، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
ضبط 8 كيلو حشيش
وجرى ضبط 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وضبط آخر حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات.