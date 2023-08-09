ضبط كيلو هيروين بحوزة مسجل خطر في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز القصاصين برئاسة المقدم محمد سالم القبض على عاطل خلال حملة مكبرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه من صغار التجار.

وتلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن مباحث القصاصين من استهداف أحد العناصر، وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين الخام.

وتوصلت تحريات النقباء أحمد حمدي وحسام عماد معاونو مباحث القصاصين، قيام أحد العناصر الإجرامية ويدعى «ع.ط» في الثلاثينيات من العمر بتسلم كمية من المواد المخدرة بغرض بيعها.

وتمكنت مأمورية مكبرة في الإسماعيلية بمشاركة النقباء حماده عبدالعال وأحمد الظواهري ومحمد نصر معاونو مباحث القصاصين من القاء القبض علي المتهم، وبحوزته المواد المخدرة المضبوطة واعترف بحيازته لها بغرض الاتجار.

المتهم مطلوب في سرقة بالإكراه وفرض سيطرة

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية إلى أن المتهم يعد أحد أخطر العناصر الإجرامية بدائرة المركز، وسبق اتهامه في العديد من القضايا بينها مقاومة سلطات وسرقة بالإكراه وفرض سيطرة وحيازة أسلحة نارية.

وتحفظت الشرطة علي المواد المخدرة المضبوطة، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته لها بغرض الاتجار، وحررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.