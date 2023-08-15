«أزهر بني سويف» يعلن عن وظائف خالية.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، ممثلا فى منطقة بني سويف الأزهرية، عن إحتياجه لعدد من العاملين بالمنطقة والإدارات التعليمية.

وأوضحت منطقة بني سويف الأزهرية أن آخر موعد لإغلاق باب التقديم 21 أغسطس الجاري، لافتة إلى أن القبول بالوظائف الشاغرة وفق شروط معينة.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالى الوظائف المتاحة وشروط القبول بها، وذلك ضمن الخدمات التى تقدمها للقراء.

الوظائف المطلوبة بالأزهر فى بنى سويف

1- موجه عام بالتخصصات التالية (مواد فلسفية، حاسب آلي، تربية فنية، لغة فرنسية).

2- موجه أول مواد فلسفية، وحاسب آلي وتربية فنية ولغة فرنسية.

3- موجه بالإدارات الأزهرية المختلفة فى التخصصات التالية:

- موجه دراسات اجتماعية بإدارة الفشن التعليمية.

- موجه لغة فرنسية بإدارة ناصر التعليمية وإهناسيا التعليمية.

- موجه علوم بإدارة سمسطا التعليمية.

شروط القبول بالوظائف

حددت منطقة بني سويف الأزهرية عدداً من الشروط الواجب توافرها فى الشخص المتقدم للقبول بالوظائف.

الشروط العامة

- الحصول على مؤهل عال مناسب.

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على إجازة التأهيل التربوي للمؤهل غير التربوي.

- أن يكون المتقدم للوظيفة على رأس العمل.

- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط ما بين 75 إلى 90 درجة، على الأقل عن العامين السابقين للترقية.

ــ ألا يكون المتقدم للوظيفة محالاً للتحقيق، أو يكون قد وقع عليه جزاء بالخصم أكثر من 10 أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة خلال عام الترشيح للوظيفة، أو جزاء بالإبعاد عن الأعمال الإشرافية والقيادية.

الشروط الخاصة بكل وظيفة

ـ بشأن الموجه عام: يجب أن يكون حاصلا على وظيفة معلم كبير، حسب المسمى على الكادر ويعمل بالتوجيه في الوظيفة الأدنى.

- بشأن الموجه الأول: يجب أن يكون حاصلا على وظيفة معلم خبير حسب المسمى على الكادر ويعمل بالتوجيه في الوظيفة الأدنى.

- بشأن الموجه بالإدارة: يجب أن يكون حاصلا على وظيفة (معلم أول أ) حسب المسمى على الكادر.

المستندات المطلوبة للوظائف

- بيان حالة وظيفي معتمد من المعهد.

- بيان حالة إلكتروني معتمد من إدارة الشئون الوظيفية بالمنطقة.

ـ بيان بالإجازات والجزاءات عن أخر عامين.

ـ صورة آخر تقريرين فنيين سنويين.

وأوضحت منطقة بنى سويف الأزهرية أنه على الراغب فى الوظائف التقدم بطلب باسم رئيس الإدارة المركزية بمنطقة بنى سويف الأزهرية.