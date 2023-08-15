الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 في جامعة الأزهر.. توقيت عودة الدراسة

أقرّ مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الأخير، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 في جامعة الازهر لكل كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، ووفقًا لتلك الخريطة، سيبدأ العام الدراسي الجديد 2024-2023 بجامعة الأزهر، يوم السبت 30 سبتمبر المقبل، وينتهي يوم الخميس الرابع من يناير 2024.

وتشمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 جامعة الازهر، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، يوم السبت 6 يناير 2024، وتنتهي الأربعاء الـ24 من الشهر نفسه، ويتخللها إجازة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 في جامعة الازهر

ومن المقرر أنَّ تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير، ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 جامعة الأزهر، سنطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير لعام 2024، وتنتهي يوم الخميس 30 من مايو.

أما امتحانات نهاية العام الجامعي 2024-2023، وفقا لـ الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 في جامعة الازهر ستبدأ في شهر يونيو، على أن تعقد امتحانات التصفية يوم السبت الموافق 7 سبتمبر.