«العمل»: انتهاء المرحلة الثالثة من تدريب «تصنيع الأسماك» في الإسكندرية

تلقت وزارة العمل، تقريرا من مديرية العمل في الإسكندرية، بشأن ختام المرحلة الثالثة لتدريب الشباب من الجنسين في مجال تصنيع الأسماك، وتسليم شهادات اجتياز التدريب لـ30 متدربا، في إطار بروتوكول التعاون مع مجموعة شركات سمرمون، وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم تواكب التطورات والتغيرات في متطلبات سوق العمل.

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنّه جرى تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للخريجين في مجال تصنيع الأسماك لـ30 متدربا في قاعة المديرية، بعد انتهاء مدة التدريب التي تمثلت في 11 ساعة تدريبية لمدة 3 أيام، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية، والدكتور هاني المنشاوي، رئيس مجموعة شركات سمرمون، لتأهيلهم لتوفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم والبدء في مشروعات صغيرة حديثة تواكب التطور التكنولوجي.

فرص عمل للخريجين في شركات القطاع الخاص

وأكد وكيل المديرية، أنّه سيتم توفير فرص عمل للخريجين في شركات القطاع الخاص والاستثماري، للراغبين في الحصول على فرصة عمل، كما يمكن للشباب راغبي الالتحاق بفرص التدريب التقديم من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة، أو إدارة بحوث العمالة لمن هم في سن 18 إلى 45 عاما.