 «الشباب والرياضة» و«العمل الدولية» تنظمان تدريب «دليل مستقبل العمل»

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورش تدريب مدربين TOT تحت عنوان «دليل مستقبل العمل»، ضمن أنشطة مشروع أندية البحث عن وظيفة «شباب للمستقبل»، في الفترة من 14- 17 أغسطس الجاري 2023 بمحافظة الإسكندرية.

تدريب موظفي الشباب والرياضة بـ3 محافظات

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان عنها اليوم الثلاثاء، أنّ التدريب يشمل مجموعة من العاملين بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنّ استراتيجية الوزارة ترتكز في أحد محاورها على المساهمة في تدريب الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، وهو نهج تحرص الوزارة على تنفيذه بصورة مستمرة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات العمل المدني والقطاع الخاص.

تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية

ويهدف مشروع «شباب للمستقبل» إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وشباب الوافدين، من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل وتقديم خدمات المشورة المهنية داخل مراكز الشباب.

يذكر أنّ تدريب «دليل مستقبل العمل»، يشمل مجموعة من المعارف والمهارات التي من شأنها صقل مهارات مدربي وزارة الشباب والرياضة، والمتمثلة في حقوق والتزامات العمل، السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، منازعات العمل وآليات التفادي والتسوية، الحوار المجتمعي والتمييز في العمل ومجموعة متنوعة من مهارات وأساليب التدريب والتيسير.