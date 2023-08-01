وزارة العمل: صندوق تمويل تدريب الشباب أنفق 175 مليون جنيه منذ تأسيسه

أعلنت وزارة العمل أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه 2003 وحتى الآن بلغ 175 مليونا و421 ألف جنيه، وأنه مُستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.

اتساع الدور في تدريب ذوي الهمم

وكشفت الوزارة عن اتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المُنعقد أمس الاثنين بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التي تخص الصندوق ونشاطه.

وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على المجلس عن السنة المالية المنتهية في 30 /6 /2023، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023/ 2024، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.

تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل

وأكد وزير العمل حسن شحاتة أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، موضحا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأكد أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل ذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها.