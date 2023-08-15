الكشف على 565 حالة من الماشية والطيور في قافلة بيطرية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، اليوم ، قافلة طبية بيطرية بإدارة سيدي سالم البيطرية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توقيع الكشف البيطري المجاني على 565 حالة من الماشية والطيور

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف البيطري على 565 حالة بسيدي سالم، عبارة عن 40 حالة باطنة، و10 حالات تشخيص عشار، و5 حالات خمول مبايض والتهابات رحمية، وعدد 10 حالات جراحة متنوعة، وعدد 500 طائر متنوع، وجرى صرف العلاج المجاني اللازم للحالات المريضة.

جاء ذلك، بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وبحضور الدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية بالمديرية، والدكتورة وسام يسن أبو النجا، مدير إدارة سيدى سالم البيطرية، والدكتور عماد حنيش، طبيب إدارة الرعاية، وأطباء إدارة سيدي سالم وهم الدكتور صبحي النجار، والدكتور عبد الواحد الشوادفي، والدكتورة ياسمين هاشم، والدكتورة نشوى الأودن.

استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية، بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتوقيع الكشف الطبي على كافة أنواع الحيوانات والطيور، وصرف العلاج اللازم، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها.