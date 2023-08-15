«تضامن كفر الشيخ» تنظم معرض أثاث مجاني لدعم 240 أسرة من الأكثر احتياجا

نظمت جمعية الأورمان، معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، لدعم 240 أسرة من الأولى بالرعاية بـ12 قرية، وهي «قرى قراجة، وإسحاقة، ومسير، والقنطرة البيضاء، والمرابعين، وعزبة لين، وعزبة الشرقي، وعزبة الكوم، وعزبة السرو، وعزبة الأخماس، ومنية مسير، وعزبة المصلحة، وعزبة إسكندر، وعزبة العبد»، بمركز كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وقيادات جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ.

توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدعم الأهالي بكل قرى ونجوع محافظة كفر الشيخ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتماشياً مع دور الدولة المصرية في دعم غير القادرين.

ومن جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، غنّ تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في جميع أرجاء محافظة كفر الشيخ وتحت إشراف ورعاية الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مشيداً بدورها الفعال في دعم غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم.

تقديم الخدمات بشكل مجاني إلى المستفيدين

وأوضح «شعبان»، أنّ الأسر المستفيدة تم اختيارها وفقاً لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجاً، مشيراً إلى أنّ المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتاً أنّ هذه الخدمات تُقدم مجانًا إلى المستفيدين.