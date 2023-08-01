إجراء كشف بيطري لــ746 حالة من الماشية والدواجن في كفر الشيخ

شهدت قرية «المرازقة»، التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.

إجراء كشف بيطري لـ746 حالة من الماشية والدواجن

وتمكنت القافلة من إجراء الكشف البيطري على 746 حالة، حيث قام الأطباء البيطريون بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لـ76 حالة باطنة وتناسليات، و450 قطيع أغنام، و220 دواجن.

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور بسيونى هلهل، عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وبحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية بمديرية الطب البيطري، والدكتورة شيرين القسط، والدكتورة هند حامد، والدكتورة سماح صابر، طبيبات إدارة الرعاية بالمديرية، وعدد من الأطباء والمعاونين المشاركين بالقافلة.

تعاون مشترك ضمن مبادرة حياة كريمة

يأتي ذلك فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وضمن مبادرة «حياة كريمة».