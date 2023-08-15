جامعة كفر الشيخ تطلق برنامجا تدريبيا لطلاب كلية التجارة

نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، برنامجا تدريبيا بعنوان «كيفية إعداد دراسات الجدوي للمشروعات الصغيرة»، في رحاب كلية التجارة بالجامعة، ضمن مبادرة «الطالب المنتج»، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور علي مجاهد، عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ.

برنامج تدريبي لطلاب كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ

وقام بتنفيذ التدريب الدكتور سامح عبد المقصود، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، حيث يستهدف التدريب وضع الطلاب على أول طريق التمكين الاقتصادي، من خلال تدريبهم على كيفية إعداد دراسات جدوى المشروعات الصغيرة ثم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى مقدمة من الطلاب لتمويلها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وبدأ التدريب بعرض لمفهوم دراسة جدوي المشروعات، ثم المراحل الأساسية لإعداد دراسة الجدوى، ثم أفضل المجالات التي يمكن للطلاب البداية فيها بمشروع صغير، ثم تم فتح باب المناقشة مع الطلاب للرد على كافة الاستفسارات المقدمة منهم بخصوص محتوى التدريب.

وزارة التضامن الاجتماعى تطلق حزمة من البرامج التدريبية

وكشفت وزارة التضامن، إطلاق حزمة من البرامج التدريبية للطلاب الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية في أثناء فترة دراستهم بالجامعة، إذ تستهدف المبادرة تدريب 10 آلاف طالب خلال العطلة الصيفية بدءًا من شهر أغسطس الجاري، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال إعداد دراسات الجدوى، والتسويق، والشمول المالي، والحرف التراثية واليدوية، وسوف يتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى لكل جامعة من بين المشاركين في الورش التدريبية.

وتُقدم وزارة التضامن الاجتماعى فرصًا تمويلية بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد بإجمالي 5 آلاف مشروع إنتاجي، تُساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر.