رفع الرايات السوداء على شواطئ بورسعيد.. والمحافظة تحذر المصطافين

حذرت محافظة بورسعيد المصطافين من السباحة في البحر، اليوم الثلاثاء، لتجنب مخاطر ارتفاع الأمواج وقوة التيارات المائية، موضحة في بيان صحفي، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنه «جرى رفع الرايات السوداء على أبراج الإنقاذ، ونشر وتوزيع المنقذين والمشرفين بطول الشواطئ، خلال النوة التي تمر بالمحافظات الساحلية».

تحذيرات من التعمق في المياه

ودعا بيان المحافظة رواد الشواطئ إلى الالتزام بالتعليمات، وعدم الدخول في عمق البحر، لتجنب الغرق، خاصة الأطفال، مشيرة إلى الاستمرار في متابعة حالة البحر والطقس علي مدار الساعة، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار

كان إيهاب شطا مدير إدارة شواطئ بورسعيد طالب المصطافين بعدم التعمق داخل البحر، نظرا لارتفاع الأمواج إلى نحو 3 أمتار، ما يشكل خطورة على حياتهم، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن» إلى «نشر منقذين بطول شواطئ بورسعيد لتأمين المصطافين في اليوم الثالث من أيام النوة».