رفع الرايات السوداء على شواطئ مطروح المفتوحة لارتفاع أمواج البحر

أعلنت محافظة مطروح، تعليق نزول المصطافين للبحر المتوسط على شواطئ مطروح المفتوحة، بسبب ارتفاع الأمواج مترين إلى ثلاثة أمتار، ما يشكل خطورة على المواطنين.

اضطراب حركة أمواج البحر في مطروح

وأكدت محافظة مطروح، في بيان، أن اضطراب البحر في مرسى مطروح يستمر لمدة ثلاثة أيام بسبب نشاط الرياح وارتفاع المد والجذر وحدوث دوامات في البحر، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، والتي يُجرى متابعتها للتنبيه على المواطنين من رواد شواطئ مطروح.

رفع الرايات السوداء على الشواطئ المفتوحة

ورفع العاملون على شواطئ مطروح الرايات السوداء، كتحذير للمصطافين من النزول، ومنها شاطئ عجيبة، وشاطئ أم الرخم، وشاطئ الأبيض العام، وجميع الشواطئ على الكورنيش الجديد من حمام كليوباترا، حتى اتجاه الأبيض بطول 9 كيلومترات على البحر، وشاطىء الرميلة، ومينا حشيش وشاطئ علم الروم.

متابعة الشواطئ المفتوحة

وأكد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، أن هناك متابعة من إدارة الشواطئ بمجلس المدينة للمرور على جميع الشواطئ المفتوحة، والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات اللازمة حالة عدم استقرار حالة البحر، وهناك شواطئ داخلية آمنة يسمح بالنزول يتم توجيه المواطنين إليها، حفاظا على جميع رواد مطروح طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.