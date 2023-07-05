لحظات بسيطة تفصلنا عن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة بورسعيد، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أنّها ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم في الثانية ظهرا، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية في المحافظات، وإتاحتها للطلاب في مختلف المحافظات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة بورسعيد

وأتاحت الوزارة للطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة بورسعيد من خلال الدخول على الموقع المحدد من قبل الوزارة من هنا والحصول على النتيجة بكل سهولة.

امتحانات الدبلومات الفنية ببورسعيد 2023

وكانت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، ذكرت في بيان سابق عنها، أنّ 5156 طالبا، أدوا امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة بورسعيد، وجرى توزيعهم على 24 لجنة أساسية.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة بورسعيد

حددت وزارة التربية والتعليم موقع محدد للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، من خلال عدة خطوات، كما يلي.

- الدخول إلى الموقع المحدد من قبل الوزارة لنتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- اختيار محافظة بورسعيد.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطلاب.

- الحصول على النتيجة الخاصة بكل طالب.