عاجل.. وزير التعليم: قرار وزاري خلال أيام بشأن لائحة الانضباط في المدارس

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ تدريب الأخصائيين النفسيين متفق تمامًا مع استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، موضحًا أنَّ دور وزارة التربية والتعليم هو التربية قبل التعليم ونبدأ بالتربية ولابد من مشاركة الأسر في تربية الأبناء لتكون هناك رؤية واضحة حيث توجد سلوكيات في المنزل لا تراها المدرسة وأيضًا سلوكيات في المدرسة لا تطلع عليها الأسرة.

برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق «برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين» في المدارس، بالتعاون مع مؤسسة «فاهم للدعم النفسي»، ومؤسسة «التعليم أولاً»، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، إنَّ تدريب الأخصائيين النفسيين مهم لقياس مستوى ذلك على الطالب في هذا الأمر، مضيفًا أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها دور كبير في دعم الوزارة.

قرار وزاري بالانضباط بالمدارس

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سوف يصدر قرارا وزاريا خلال الأيام المقبلة بشأن لائحة الانضباط لحدوث انضباط في مدارسنا ويحدث حالة من الراحة لدى الطلاب وتواصل الطلاب مع أبنائهم، مضيفًا أنَّ التعليم قضية مجتمعة واشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص ليحدث تكامل بين الوزارات وبعضها، مشددًا على أنَّ دور الأخصائي النفسي والاجتماعي له دور، ولكن اختلف وبرنامج تدريب الاخصائيين الذى تقوم به مؤسسة فاهم للدعم النفسي سوف تدرب الأخصائيين والاجتماعيين بشكل أفضل يواكب التطورات التكنولوجية التي حدث مؤخراً.