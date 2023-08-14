عاجل.. بشرى سارة من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات

طمأن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات، قائلا إنّ هناك أماكن شاغرة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي فضلا عن كليات الفنون الجميلة التي تتطلب اجتياز اختبار القدرات، إلى جانب وجود أماكن شاغرة بالكليات التي تقبل الشعبتين العلوم الرياضيات مثل كليات العلوم والفنون التطبيقية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات الخاصة بها.

أماكن شاغرة في كليات الاقتصاد

وأضاف «عاشور»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، أنّ هناك أماكن شاغرة في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار، إضافة إلى باقي الكليات النظرية والجامعات التكنولوجية.

الحد الأدنى هذا العام للشعبة الهندسية

وعن الشعبة الهندسية، تابع: «الحد الأدني هذا العام 2023 يبلغ 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41%، بينما العام الماضي كان 343 درجة فأكثر بنسبة 83.65%، والحد الأدنى للقطاع الهندسي لعام 2023 يبلغ 348 درجة ونصف بنسبة 85%، بينما قطاع التخطيط العمراني بالعام الماضي 339 درجة بنسبة 82.68% أما هذا العام يبلغ الحد الأدني للقبول 342 درجة بنسبة 83.41%».