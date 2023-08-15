نائب وزير التعليم يكشف عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني، والتي انتهت امتحاناتها يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 وفقاً للجداول المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

أوضح نائب وزير التعليم الفني لـ«الوطن» أنه من المتوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للدور الثاني نهاية الأسبوع الجاري، وبحد أقصي أول الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وتجهيز النتيجة في صورتها النهائية.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب سيحصلون على درجة النجاح فقط في المادة أو المادتين اللتين رسبوا فيهما، لافتة إلى أن من يستفيد بالدرجة الكاملة في امتحانات الدور ثان هم من قاموا بتأجيل امتحانات الدور الأول بعذر مرضي أو قهري، وقدموا الأوراق في هذا الشأن وجرى قبولها.

الدبلومات الفنية 2023

أضافت وزارة التعليم، أن (58118) طالب وطالبة أدوا الامتحانات في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (645) مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.