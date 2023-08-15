مصدر: نتيجة تظلمات المواد غير المضافة للمجموع تحول الطالب لناجح بالدور الأول

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، موقف طلاب الثانوية العامة الراسبين الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، بالمواد غير المضافة للمجموع «التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء»، مشيرًا إلى أنَّه حال حصول الطالب على درجات في نتيجة التظلمات قد يحول الطالب من راسب إلى ناجح في الدور الأول.

تظلمات الثانوية العامة 2023 .. تحول طلاب لناجحين

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّه بالفعل استفاد عدد من الطلاب بالثانوية العامة علي درجات بعد تقديم تظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2023 وتحولوا من طلاب راسبين إلى طلاب ناجحين من الدور الأول بدل دور ثان، قائلاً: «أي طالب رسب في أحد مواد غير المضافة للمجموع عليه تقديم تظلم لفحص ورقة الإجابة».

تظلمات الثانوية العامة

وبشأن تغيير الدرجات في مكتب التنسيق، قال المصدر إنَّه حال حصول طالب بالصف الثالث الثانوي على درجات إضافية في نتيجة ظلمات الثانوية العامة 2023، تبلغ وزارة التربية والتعليم، مكتب تنسيق القبول بالجامعات لتعديل نتيجة الثانوية العامة للطالب وبالتالي سيتمّ تعديل تنسيقه بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.