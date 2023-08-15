اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لـ10 قرى بمركزي دسوق وكفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحديث المخططات التفصيلية لـ10 قرى بمركزي دسوق وكفر الشيخ، وذلك وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعمول بها.

اعتماد تحديث المخططات التفصيلية

اعتمد المحافظ، المخطط التفصيلي المحدث لقرية منشأة بطاح التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، وقرية كفر أم يوسف التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة بمركز دسوق.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ، المخطط التفصيلي المحدث لقرية المرابعين التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية الخضيري التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية كفر المرابعين التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية نصرة التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية محلة القصب التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ.

واعتمد المحافظ، أيضاً، المخطط التفصيلي المحدث لقرية مصطفي كامل التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية بلشاشة التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية الطرابية التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ: تحديث المخططات يسهم في التنمية العمرانية

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية تحديث المخططات التفصيلية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية، مشيراً إلى أنّه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلاً بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة طبقاً لرؤية عام 2030.