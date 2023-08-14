رئيس جامعة كفر الشيخ: إنهاء أعمال الإنشاءات الجارية بأقرب وقت

تابع الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، جولاته التفقدية لأعمال إنشاء الموقع العام لمستشفى الطوارئ والعيادات الخارجية والتعليم الطبي وأعمال التجهيزات في مستشفى الأورام الجامعي للوقوف على آخر مستجدات الحالة الإنشائية، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع في إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية في الجامعة، كما تفقد أعمال إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي للوقوف على الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع.

رئيس الجامعة: أعمال الإنشاءات الجارية تتم على قدم وساق

وقال رئيس الجامعة إنّ أعمال الإنشاءات الجارية تتم على قدم وساق للانتهاء منها في أقرب وقت، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحي والتعليمي أهمية كبيرة باعتبارها أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن وتحققت في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.

وقام رئيس جامعة كفر الشيخ بالاطمئنان على المهندسين والعمال المتواجدين بكافة المواقع الإنشائية داخل الجامعة، مؤكدا بذل المزيد من الجهد والعطاء في العمل، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به المهندسين والعمال للانتهاء من المشاريع المقامة في أقرب وقت ممكن، موجهاً الشكر لمؤسسة «حياة كريمة» حول الجهود المبذولة في كافة قطاعات الدولة متمنياً لهم المزيد من التوفيق.

متطوعو «حياة كريمة» يوزعون المياه على العمال

وفي سياق متصل، قام متطوعو مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ بتوزيع زجاجات المياه المثلجة على العمال المتواجدين بالمشاريع الإنشائية داخل الجامعة، ضمن مبادرة «سُقيا» والتي أطلقتها المؤسسة، لتستهدف توزيع زجاجات مياه على العمال في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة الفترة الحالية في جميع المحافظات.