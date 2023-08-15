توزيع 3400 قطعة ملابس على المستحقين مجانا بـ10 قرى في كفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، معرض ملابس مجاني لأهالي 10 قرى، بمركز الرياض، ضم 3400 قطعة ملابس، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بدور التحالف الوطني

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنهم جمعية الأورمان، مشيداً بدور التحالف الفعال في دعم غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدعم الأهالي بكل قرى ونجوع محافظة كفر الشيخ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتماشياً مع دور الدولة المصرية في دعم غير القادرين.

توزيع 3400 قطعة ملابس بالمجان

وقال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أنّ الجمعية نظمت معرض للملابس مجاناً لأهالي 10 قرى بمركز الرياض، وهي قرى «الرغامة، وأبو ريا، والشهاينة، وأبو زهرة، وحوين، وشمس الدين، وتل الكوم، وزهران، والبرية، والمثلث»، وجرى توزيع 3400 قطعة ملابس على المستحقين من أهالي تلك القرى.