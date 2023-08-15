وزيرة الهجرة: تواصلنا مع المصريين بالخارج داخل أكثر من 50 دولة مضيفة

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن جهود الوزارة منذ توليها مهامها العام الماضي، مشيرة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والاستماع والتوصل مع عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج في أكثر من 50 دولة، على مدار أكثر من 250 ساعة عمل، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، وذلك حرصا على التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق مطالب المصريين بالخارج، أبرزها مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

مؤتمر المصريين في الخارج

وأضافت «جندي»، أن النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، لاقت إقبالا كبيرا من قبل المصريين بالخارج، حيث سجل 1000 مصري مغترب، لحضور هذه النسخة من المؤتمر، للمشاركة والنقاش مع عدد كبير من الوزراء المسئولين الذين شاركوا في هذه النسخة من المؤتمر.

12 جلسة حوارية

وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك 5 وزراء شاركوا في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، منهم «المالية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الثقافة»، وشمل المؤتمر 12 جلسة تناولت العديد من المحاور والموضوعات التي تهم جميع المصريين بالخارج.

جاءت تلك التصريحات خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لاستعراض نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، التي عقدته الوزارة 31 يوليو الماضي، بجانب عرض جهود وأنشطة الوزارة خلال عام، بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.