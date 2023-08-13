تفاصيل مبادرة السماح بإنهاء التحويل البنكي لسيارات المصريين بالخارج

كشف علي جلال المتحدث باسم مصلحة الجمارك، تفاصيل مبادرة السماح للمصريين بإنهاء التمويل البنكي من الخارج، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.

84 ألف مواطن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، أن عدد المسموح لهم في هذه المبادرة يصل إلى 84 ألف مواطن لإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج وذلك خلال شهر، لافتا إلى أن صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات.

الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية

ولفت المتحدث باسم مصلحة الجمارك، إلى أن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية، موضحًا أن هناك التزاما بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات وفقا للمواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، لافتا إلى أن من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه والخروج من المبادرة بعد مرور عام من تاريخ الموافقة الاستيرادية، عليه أن يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية على أن يحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.